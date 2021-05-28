Camdaki Kız 7. Bölüm izle ekranı milyonlarca kişinin araştırma konusu haline geldi. Gülseren Buğdayıcıoğlu'nun romanından esinlenilerek kurgulanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu edinen yapımın severleri bu akşam internet üzerinden diziyi takip etmek amacıyla Camdaki Kız 7. Yeni bölüm izle ekranını araştırıyor. Dizide bu hafta Sedat ve Nalan'la bir an önce evlenmek istediğini söylerken öte yandan bahçede düşürdüğü düğme ile Nalan'ı büyük bir tehlikeye atıyor. İşte Camdaki Kız yeni bölüm izle ekranı…
Aşağıda yer alan link vasıtasıyla Camdaki Kız dizisi 3. bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler/camdaki-kiz-son-bolum
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Feride, Nalan'ı Sedat'la gördükten sonra Nalan için yapacakları tam bir felaket olacaktır. Sedat, Cana'ya karşı koyamaz ve tekrar bir araya gelir. Feride, Nalan'a Sedat'la evlenene kadar görüşmeyeceğini söyler. Ancak Sedat, en kısa sürede Nalan'la evlenmek ister. Sedat ve Nalan'ın gizli görüşmesi ise Feride'nin tüm kapıları kapatmasına neden olur.
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızıyla ilgili yaşadığı olayın etkisinden çıkamayan ve Nalan'a karşı hastalıklı bir korumacılıkla aşırı hareketler sergileyen Feride, Nalan ile Sedat'ın öpüştüğünü görür. Bunun üzerini kontrolü kaybederek Nalan'a daha çok şiddet uygulamaya başlar ve Nalan'ı eve kapatır. Sedat Nalan'a bir türlü ulaşamaz. Tako evdeki gizli AVM'yi keşfeder. Gülcihan ve Döndü, Gülcihan'ın evde saklandığını anlayan Tako'yu alıkoyar. Rafet her yerde Tako'yu arar.