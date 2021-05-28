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Giriş Tarihi: 28.5.2021 12:56

kimdir, kaç yaşında? ’ı canlandıran Cemal Hünal nereli?

Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin Behram’ı canlandıran Cemal Hünal nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde Emre Kıvılcım, Kaan Yalçın gibi oyuncular yer alırken Behram karakterini canlandıran dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncunun hayatı, yaşı, dizileri merak ediliyor. Peki Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? ’ı canlandıran Cemal Hünal nereli?

Ekranların sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşam yayınlanacak olan dizide Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Behram karakterine ise Cemal Hünal can veriyor. Peki Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin Behram'ı canlandıran Cemal Hünal nereli?

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.

CEMAL HÜNAL FİLMLERİ

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

CEMAL HÜNAL DİZİLERİ

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

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Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin Behram’ı canlandıran Cemal Hünal nereli?
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