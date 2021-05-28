Ekranların sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşam yayınlanacak olan dizide Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Behram karakterine ise Cemal Hünal can veriyor. Peki Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin Behram'ı canlandıran Cemal Hünal nereli?
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.
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