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Giriş Tarihi: 28.5.2021 16:01

kim elendi kim birinci oldu? 28 Mayıs ve birinci olan isim açıklandı mı?

Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 28 Mayıs Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

Tv8 ekranlarında hafta içi yayınlanan elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. "Evlendikten sonra evlerinde ilk kez misafir ağırlıyorlar" konseptiyle jüri karşısına çıkan 7 kadın yarışmacı en yüksek puanı alarak birinci olmak istiyor. Özde, Rabia, Birben, Su, Ferdanur, Emel, Betül’ün kıyasıya rekabet ettiği yarışmada sadece bir kişi birinci olurken bir kişi de elenerek yarışmaya veda edecek. Doya Doya Moda All Star'da bu hafta en yüksek puanı alarak kolyenin sahibi olan isim henüz belli olmadı. Peki kim birinci oldu? 28 Mayıs ve birinci olan isim açıklandı mı?

Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda'da elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda en son Özde birinci olmuştu. Yeni sezona All Star ismiyle devam eden yarışmada bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 28 Mayıs haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda 28 Mayıs 2021 Cuma günü haftanın finaliyle ekrana geliyor. Özde, Rabia, Birben, Su, Ferdanur, Emel, Betül'ün puan durumuna göre Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi ile ilgili detaylar şöyle;

Doya Doya Moda'da henüz puan durumları belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

Özde Karacan

Betül Böçkün

Su Baher

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Rabia Ağca

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Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 28 Mayıs Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?
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