Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan lezzet yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın bitmesine saatler kala haftanın birincisi ve elenen ismi de belli oluyor. İzleyiciler yarışmacıların performanslarını takip ederken yarışmaya bir kişi yarışma veda ederken kaynanaların verdikleri puanlarına göre son durum merak ediliyor. Buna göre; Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 28 Mayıs 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı? İşte Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi...