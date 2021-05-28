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Giriş Tarihi: 28.5.2021 15:25

kim elendi kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Haftanın final heyecanı yaşanırken 4 gelin arasından sadece biri birinciliği göğüsleyecek. Beş altın bileziğin sahibi bir kişi olurken yarışmada en düşük puanı alan ise eleniyor. Haftanın finali olması dolasıyla gün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak ediliyor. Seda Sayan’ın son puan durumunu duyurmasının ardından kim birinci oldu sorusu yanıt bulacak. 28 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isminin saat 16.00 gibi açıklanması bekleniyor…

Kanal D ekranlarında yayınlanan lezzet yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın bitmesine saatler kala haftanın birincisi ve elenen ismi de belli oluyor. İzleyiciler yarışmacıların performanslarını takip ederken yarışmaya bir kişi yarışma veda ederken kaynanaların verdikleri puanlarına göre son durum merak ediliyor. Buna göre; Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 28 Mayıs 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı? İşte Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugünkü final bölümünde belli oluyor. Gelinim Mutfakta birincisi, elenen ismi ve puan durumları ile ilgili detaylar şöyle;

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

28 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Seda:

Esra:

Yağnur:

Neslihan:

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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
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