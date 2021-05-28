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Giriş Tarihi: 28.5.2021 17:15 Son Güncelleme: 28.5.2021 17:20

kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu ?

Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Kaan Yalçın nereli?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde rol alan 'ın hayatı bu akşam dizinin yayınlanacak olmasıyla beraber dikkat çekiyor. Daha önce birçok yapımda rol aldığı bilinen , kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Kaan Yalçın 20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ilk orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam ikinci bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Kaan Yalçın hayatı ile ilgili merak edilenler ise artış gösterdi. Tarihi dönemi anlatan dizide Kaan Yalçın'a Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz gibi isimler eşlik ediyor. Peki Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında detaylar…

KAAN YALÇIN KİMDİR?

20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ilk orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu kamera karşısına ilk olarak Son Türbedar adlı sinema filmiyle geçmiştir. Bugüne kadar Leylan, Arka Sıradakiler, Yeter, Arka Sokaklar ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi projelerde rol almıştır. 2018 yılında ise Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Vedat karakterini canlandırmaktadır.

KAAN YALÇIN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Beni Bırakma

Komşular

Bu Şehir Arkandan Gelecek

Memur Muzaffer

Adanalı

Leylan

Arka Sıradakiler

Arka Sokaklar

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Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Kaan Yalçın nereli?
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