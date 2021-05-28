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Giriş Tarihi: 28.5.2021 20:14

ile yeni bölüm izle! Arka Sokaklar 591. son bölüm tamamı izle!

Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm izle! Arka Sokaklar 591. son bölüm tamamı izle!

Her hafta Cuma günü televizyon ekranlarına gelen uzun soluklu yapım yeni bölüm izle ekranı ile gündeme geliyor. Yapımda bu hafta Ezgi ve Cemal pusuya düşürülüyor. Çapraz ateşin ortasında kalan polislerimiz canhıraş bir şekilde çatışıyor. Bu sırada Ezgi vuruluyor. Aycan, Engin ve Başak'ın evine yerleştirdiği bakıcıya emirlerini veriyor. Dizinin bu akşamki bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyen kişiler ile Arka Sokaklar yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Kanal D canlı yayın ile Arka Sokaklar yeni bölüm izle ekranı ve diziye dair merak edilen tüm detaylar…

Kanal D canlı yayında bu akşam Arka Sokaklar 591. Yeni bölüm ile ekranlara taşınıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Yapımda bu hafta Ali aldığı korona ilaçlarının etkisiyle Pınar'a fiziki şiddet uyguluyor. Bunu duyan Rıza Baba, onu evden kovuyor. Savcı Faruk, Giray Pamiroğlu Dosyasını tekrardan açıyor. Zeliş'i ifade için savcılığa çağırıyor. Dizinin bu hafta yayınlanan bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyen kişiler Arka Sokaklar son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 591. Bölüm!

Arka Sokaklar son bölüm izle! Ekibe koronavirüs şoku!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ezgi ve Cemal pusuya düşürülüyor. Çapraz ateşin ortasında kalan polislerimiz canhıraş bir şekilde çatışıyor. Bu sırada Ezgi vuruluyor. Aycan, Engin ve Başak'ın evine yerleştirdiği bakıcıya emirlerini veriyor. Onların konuşmasını ise, Başak duyuyor. Ali ise, aldığı korona ilaçlarının etkisiyle Pınar'a fiziki şiddet uyguluyor. Bunu duyan Rıza Baba, onu evden kovuyor. Savcı Faruk, Giray Pamiroğlu Dosyasını tekrardan açıyor. Zeliş'i ifade için savcılığa çağırıyor.

Aşağıda yer alan link ile Arka Sokaklar son bölümün tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum

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Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm izle! Arka Sokaklar 591. son bölüm tamamı izle!
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