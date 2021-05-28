Kanal D canlı yayında bu akşam Arka Sokaklar 591. Yeni bölüm ile ekranlara taşınıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Yapımda bu hafta Ali aldığı korona ilaçlarının etkisiyle Pınar'a fiziki şiddet uyguluyor. Bunu duyan Rıza Baba, onu evden kovuyor. Savcı Faruk, Giray Pamiroğlu Dosyasını tekrardan açıyor. Zeliş'i ifade için savcılığa çağırıyor. Dizinin bu hafta yayınlanan bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyen kişiler Arka Sokaklar son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 591. Bölüm!