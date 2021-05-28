Cuma akşamları Tv8 ekranlarında izleyenlerinin karşısına çıkan Kırmızı Oda son bölüm izle ekranı ile araştırılmaya başladı. Gerçek hayat hikayelerinden alıntı konusuyla yapımda bu hafta yine hiç beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Bu akşamki bölümü televizyon yerine internet aracılığı ile seyretmek isteyenler bu kapsamda Tv8 ile Kırmızı Oda izle ekranını gündeme taşıyor. İşte Tv8 canlı yayın ile Kırmızı Oda 39.bölüm izle ekranı…
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Vahit Bey (Uğur Yücel) geçmişte yaşadığı canına kıyma teşebbüsünü Doktor Hanım'a itiraf ederken bir yandan da Vahit Bey'in eşi Nurcihan Hanım (Itır Esen) ilk kez Kırmızı Oda'ya gelip Vahit'e olan gerçek duygularını itiraf etti.
Sadi (Erkan Petekkaya) biricik eşi Azra'yla yıllar sonra kavuşmalarını anlatırken, bir yandan da kapanmayan yarası Miço'dan bahsederek Doktor Hanım'ı etkiledi.
Aşağıda yer alan link ile Kırmızı Oda 36. son bölümün tamamını izleyebilirsiniz
https://www.tv8.com.tr/kirmizi-oda/videolar