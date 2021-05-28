Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Tv8 ile Kırmızı Oda 39. yeni bölüm tamamı izle!
Giriş Tarihi: 28.5.2021 20:27 Son Güncelleme: 28.5.2021 20:27

yeni bölüm izle! ile Kırmızı Oda 39. yeni bölüm tamamı izle!

Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Tv8 ile Kırmızı Oda 39. yeni bölüm tamamı izle!

ekranlarında yayınlanmakta olan 39. Yeni bölüm izle ekranı yapımın yayın gününde sıkı takipçilerinin gündemine geliyor. Yapımda bu hafta Mitra (Melisa Aslı Pamuk) Doktor Hanım'a bugüne kadar herkesten sakladığı sırrını, Paris günlerinin onun için ne ifade ettiğini anlatıyor. Vahit Bey (Uğur Yücel) geçmişte yaşadığı canına kıyma teşebbüsünü Doktor Hanım'a itiraf ederken Sadi’nin kapanmayan yarası Miço izleyenleri oldukça etkiledi. Dizinin bu haftaki bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyen binlerce kişi Kırmızı Oda yeni bölüm izle ekranını araştırıyor. İşte Tv8 canlı yayın ile Kırmızı Oda 39.bölüm izle ekranı…

Cuma akşamları Tv8 ekranlarında izleyenlerinin karşısına çıkan Kırmızı Oda son bölüm izle ekranı ile araştırılmaya başladı. Gerçek hayat hikayelerinden alıntı konusuyla yapımda bu hafta yine hiç beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Bu akşamki bölümü televizyon yerine internet aracılığı ile seyretmek isteyenler bu kapsamda Tv8 ile Kırmızı Oda izle ekranını gündeme taşıyor. İşte Tv8 canlı yayın ile Kırmızı Oda 39.bölüm izle ekranı…

Kırmızı Oda son bölüm izle! Nihal, Zafer’e ayrılmak istediğini söylüyor

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vahit Bey (Uğur Yücel) geçmişte yaşadığı canına kıyma teşebbüsünü Doktor Hanım'a itiraf ederken bir yandan da Vahit Bey'in eşi Nurcihan Hanım (Itır Esen) ilk kez Kırmızı Oda'ya gelip Vahit'e olan gerçek duygularını itiraf etti.
Sadi (Erkan Petekkaya) biricik eşi Azra'yla yıllar sonra kavuşmalarını anlatırken, bir yandan da kapanmayan yarası Miço'dan bahsederek Doktor Hanım'ı etkiledi.

Kırmızı Oda son bölüm izle! Nihal, Zafer’e ayrılmak istediğini söylüyorAşağıda yer alan link ile Kırmızı Oda 36. son bölümün tamamını izleyebilirsiniz

https://www.tv8.com.tr/kirmizi-oda/videolar

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Tv8 ile Kırmızı Oda 39. yeni bölüm tamamı izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA