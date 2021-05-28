TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölüm izle ekranı ile araştırma konusu haline geliyor. Yapımın bu haftaki bölümünde Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşiyor. Dizinin bu haftaki bölümü izlemek isteyen diziseverler Payitaht Abdülhamid 153. Yeni bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte TRT1 ile Payitaht Abdülhamid izle ekranı ve detaylar…
Aşağıda yer alan link ile Payitaht Abdülhamid son bölümün tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz...
https://www.trtizle.com/diziler/payitaht-abdulhamid
Seyircinin ilgisini kaybetmeden heyecanla devam eden dizi Payitaht Abdülhamid'in son bölümünü yine olay oldu. Düşman devletler ile savaş devam ediyor. İngiltere Kralı Edward ile Rus Çarı Nikolay Osmanlı Devleti'ni bölmek için kirli plan yaparlar. Osmanlı Devleti, düşman devletler tarafından hasta adam muamelesi görür. Osmanlı Topraklarını kendi bünyesine katmak isteyen İngiltere Kralı Edward ve Rus Çarı Nikolay söz konusu planı gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koyar. Ancak Abdülhamid'in hafiyeleri toplantıdadır ve alınan her kararı Abdülhamid'e aktarır.
Öte yandan kendisi hakkında gerçeğin gizli tutulmasını sağlamak için Mary, Victor'u kurtarmaya yeltenir. Mary'nin hamleleri herkesi tedirgin eder. Kendisinden gizlenen büyük sırrı öğrenen Aliye ise ne yapacağını bilemez duruma gelir.
Reval görüşmelerinde, iki ülkenin aldığı kararların vakit kaybetmeden gerçekleşmesi gerektiği belirlenir.