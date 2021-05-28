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Giriş Tarihi: 28.5.2021 20:42

Payitaht Abdülhamid 153. Yeni bölüm izle! ile Payitaht Abdülhamid yeni bölüm tamamı izle!

Payitaht Abdülhamid 153. Yeni bölüm izle! TRT1 ile Payitaht Abdülhamid yeni bölüm tamamı izle!

ekranlarında bu akşam Payitaht Abdülhamid 153. Bölüm ile ekranlara geliyor. Dizide bu hafta Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur. Yapımın bu haftaki bölümü internet aracılığı ile izlemek isteyenler Payitaht Abdülhamid 153. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte TRT1 canlı izle ekranı ile Payitaht Abdülhamid son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölüm izle ekranı ile araştırma konusu haline geliyor. Yapımın bu haftaki bölümünde Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşiyor. Dizinin bu haftaki bölümü izlemek isteyen diziseverler Payitaht Abdülhamid 153. Yeni bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte TRT1 ile Payitaht Abdülhamid izle ekranı ve detaylar…

Aşağıda yer alan link ile Payitaht Abdülhamid son bölümün tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz...

https://www.trtizle.com/diziler/payitaht-abdulhamid

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Seyircinin ilgisini kaybetmeden heyecanla devam eden dizi Payitaht Abdülhamid'in son bölümünü yine olay oldu. Düşman devletler ile savaş devam ediyor. İngiltere Kralı Edward ile Rus Çarı Nikolay Osmanlı Devleti'ni bölmek için kirli plan yaparlar. Osmanlı Devleti, düşman devletler tarafından hasta adam muamelesi görür. Osmanlı Topraklarını kendi bünyesine katmak isteyen İngiltere Kralı Edward ve Rus Çarı Nikolay söz konusu planı gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koyar. Ancak Abdülhamid'in hafiyeleri toplantıdadır ve alınan her kararı Abdülhamid'e aktarır.

Öte yandan kendisi hakkında gerçeğin gizli tutulmasını sağlamak için Mary, Victor'u kurtarmaya yeltenir. Mary'nin hamleleri herkesi tedirgin eder. Kendisinden gizlenen büyük sırrı öğrenen Aliye ise ne yapacağını bilemez duruma gelir.

Reval görüşmelerinde, iki ülkenin aldığı kararların vakit kaybetmeden gerçekleşmesi gerektiği belirlenir.

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Payitaht Abdülhamid 153. Yeni bölüm izle! TRT1 ile Payitaht Abdülhamid yeni bölüm tamamı izle!
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