Payitaht Abdülhamid 153.bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde kritik görüşmeler!

Payitaht Abdülhamid 153.bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid yeni bölümde; Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur. Payitaht Abdülhamid yeni bölüm özeti

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşirler. Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.

Payitaht Abdülhamid 153. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Seyircinin ilgisini kaybetmeden heyecanla devam eden dizi Payitaht Abdülhamid'in son bölümünü yine olay oldu. Düşman devletler ile savaş devam ediyor. İngiltere Kralı Edward ile Rus Çarı Nikolay Osmanlı Devleti'ni bölmek için kirli plan yaparlar. Osmanlı Devleti, düşman devletler tarafından hasta adam muamelesi görür. Osmanlı Topraklarını kendi bünyesine katmak isteyen İngiltere Kralı Edward ve Rus Çarı Nikolay söz konusu planı gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koyar. Ancak Abdülhamid'in hafiyeleri toplantıdadır ve alınan her kararı Abdülhamid'e aktarır.

Öte yandan kendisi hakkında gerçeğin gizli tutulmasını sağlamak için Mary, Victor'u kurtarmaya yeltenir. Mary'nin hamleleri herkesi tedirgin eder. Kendisinden gizlenen büyük sırrı öğrenen Aliye ise ne yapacağını bilemez duruma gelir.

Reval görüşmelerinde, iki ülkenin aldığı kararların vakit kaybetmeden gerçekleşmesi gerektiği belirlenir.