Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 28 Mayıs Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda'da elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda en son Özde birinci olmuştu. Yeni sezona All Star ismiyle devam eden yarışmada konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 28 Mayıs haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
Doya Doya Moda 28 Mayıs 2021 Cuma günü haftanın finaliyle ekrana geldi. Özde, Rabia, Birben, Su, Ferdanur, Emel, Betül'ün puan durumuna göre Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi ile ilgili detaylar şöyle;
Doya Doya Moda'da kolyenin sahibi yani haftanın birincisi Rabia oldu.
Doya Doya Moda'da 28 Mayıs'ta kimse elenmedi.
Özde Karacan
Betül Böçkün
Su Baher
Emel Başkan
Ferdanur Başaran
Birben Coşkun
Rabia Ağca