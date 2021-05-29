Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 28 Mayıs Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda'da elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda en son Özde birinci olmuştu. Yeni sezona All Star ismiyle devam eden yarışmada konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 28 Mayıs haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?