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Giriş Tarihi: 29.5.2021 15:46

sezon finali ne zaman bugün mü? ?

Gönül Dağı sezon finali ne zaman bugün mü? Gönül Dağı neden bitiyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın rol aldığı dizide bu hafta Zahide ve Sefer nikah masasına oturuyor. İzleyicilerin büyük hevesle beklediği çiftin nikâh merasimi herkesi sevince boğuyor. Geçtiğimiz haftalarda dizinin sezon finali yapacağı iddiaları kulislerde konuşuluyordu. Bu noktada , sezon finali ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yayınlanacak 30.bölümde dizinin sezon finali yapacağı biliniyor. Peki bugün mü? ?

Çekimleri Eskişehir'de gerçekleşen Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin sezon finali yapacağı konuşuluyor. Cumartesi akşamları yayınlanan yapımın sıkı takipçileri ise konuya yönelik Gönül Dağı neden sezon finali yapıyor sorusuna yanıt arıyor. Kulislerden gelen bilgiye göre 1. Sezonunu tamamlayacak olan yapımın 2. sezonda olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Gönül Dağı sezon finali ne zaman bugün mü? Gönül Dağı neden bitiyor?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?

Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gönül Dağı sezon finali 29 Mayıs Cumartesi akşamı 30.bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin bu akşamki sezon finali izleyiciyle bulaşacak.

GÖNÜL DAĞI NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Gönül Dağı dizisinin Eylül'ün kaçında başlayacağına dair net bilgi ise henüz gelmedi. Başrolünde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan ikilisinin yer aldığı Gönül Dağı, 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak 30. bölümü ile birlikte ara veriyor.

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Gönül Dağı sezon finali ne zaman bugün mü? Gönül Dağı neden bitiyor?
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