Gönül Dağı sezon finali ne zaman bugün mü? Gönül Dağı neden bitiyor?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?

Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?