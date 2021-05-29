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Giriş Tarihi: 29.5.2021 17:35 Son Güncelleme: 29.5.2021 17:38

sezon finali ne zaman? TRT1 dizisi mi yapıyor, neden bitiyor?

Gönül Dağı sezon finali ne zaman? TRT1 dizisi Gönül Dağı sezon finali mi yapıyor, neden bitiyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'ndan hayranlarını üzecek haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda dizinin sezon finali yapacağı iddiaları kulislerde konuşuluyordu. Bu akşam ekrana gelecek olan son bölümde ise Zahide ve Sefer'in nikâh merasimi herkesi sevince boğuyor. Dizinin fenomen takipçileri ? mi yapıyor, neden bitiyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yayınlanacak 30.bölümde dizinin sezon finali yapacağı biliniyor. Peki Gönül Dağı sezon finalinde neler olacak?

Çekimleri Eskişehir'de gerçekleşen Gönül Dağı sezon finali geldi çattı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin sezon finali yapacağı konuşuluyor. Cumartesi akşamları yayınlanan yapımın sıkı takipçileri ise konuya yönelik Gönül Dağı neden sezon finali yapıyor sorusuna yanıt arıyor. Kulislerden gelen bilgiye göre 1. Sezonunu tamamlayacak olan yapımın 2. sezonda olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Gönül Dağı sezon finali ne zaman? Gönül Dağı sezon finali mi yapıyor, neden bitiyor?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?

Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gönül Dağı sezon finali 29 Mayıs Cumartesi akşamı 30.bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin bu akşamki sezon finali izleyiciyle bulaşacak.

GÖNÜL DAĞI NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Gönül Dağı dizisinin Eylül'ün kaçında başlayacağına dair net bilgi ise henüz gelmedi. Başrolünde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan ikilisinin yer aldığı Gönül Dağı, 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak 30. bölümü ile birlikte ara veriyor.

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Gönül Dağı sezon finali ne zaman? TRT1 dizisi Gönül Dağı sezon finali mi yapıyor, neden bitiyor?
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