Çekimleri Eskişehir'de gerçekleşen Gönül Dağı sezon finali geldi çattı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin sezon finali yapacağı konuşuluyor. Cumartesi akşamları yayınlanan yapımın sıkı takipçileri ise konuya yönelik Gönül Dağı neden sezon finali yapıyor sorusuna yanıt arıyor. Kulislerden gelen bilgiye göre 1. Sezonunu tamamlayacak olan yapımın 2. sezonda olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Gönül Dağı sezon finali ne zaman? Gönül Dağı sezon finali mi yapıyor, neden bitiyor?
Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?
Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?
Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?
Gönül Dağı sezon finali 29 Mayıs Cumartesi akşamı 30.bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin bu akşamki sezon finali izleyiciyle bulaşacak.
Gönül Dağı dizisinin Eylül'ün kaçında başlayacağına dair net bilgi ise henüz gelmedi. Başrolünde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan ikilisinin yer aldığı Gönül Dağı, 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak 30. bölümü ile birlikte ara veriyor.