Bu akşam oynanan Şampiyonlar Ligi final maçını yorumlayan Mustafa Doğan hayatı ve yaşı gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. 1976 doğumlu Türk asıllı futbolcu kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiştir. 2004 senesinde giydiği siyah beyaz formayla kariyerini noktalayan isim "Manchester City Chelsea maçını yorumlayan Mustafa Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularıyla gündemdeki yerini aldı. İşte Mustafa Doğan hakkında merak edilenler…
Türkiye doğumlu Mustafa Doğan'ın ailesi, Doğan 2 yaşındayken Almanya'nın Duisburg şehrine taşındı. Doğan, futbola TV Asberg takımında başladı. 15 yaşından sonra, futbolunun belli bir yöne doğru gelişme gösterdiğini gören Mustafa, ilk olarak 1986 yılında KFC Uerdingen 05 isimli takımın formasını giydi. Kariyerinde hızla ilerleyen isim ardından Bayer Uerdingen, Bayer Uerdingen, FC Köln ve milli takım kadrolarında da yer almıştır.
2004'te Türkiye'ye geri dönen Doğan, bu sefer Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş'taki kariyerine de bir Gaziantepspor yenilgisi ile başlayan Doğan, yine formayı bir süre kaptırdı ancak daha sonra yeniden takıma dahil oldu. Beşiktaş formasını giydiği üçüncü resmi maçta Ankaragücü'ne gol atan Doğan, bir hafta sonra eski takımı Fenerbahçe'ye de bir gol attı ve Beşiktaş maçı 2-1 kazandı. 2005-06 ve 2006-07 sezonlarında da Beşiktaş'ta forma giydi. Son sezonunda sakatlığı nedeniyle çok fazla şans bulamadı. Ancak Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma giydi, özellikle yarı final maçlarında Fenerbahçe karşısında defansta başarılı bir performans gösterdi.