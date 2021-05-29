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Giriş Tarihi: 29.5.2021 22:46

Manchester City Chelsea maçını yorumlayan kimdir, kaç yaşında? Mustafa Doğan nereli?

Manchester City Chelsea maçını yorumlayan Mustafa Doğan kimdir, kaç yaşında? Mustafa Doğan nereli?

Türk asıllı Alman futbolcu , Şampiyonlar Ligi finali yorumcusu olması ile seyircilerin merak konusu haline geliyor. Bu noktada “Manchester City Chelsea maçını yorumlayan Mustafa Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları yanıt aramaya başladı. Küçük yaştan itibaren futbolla ilgilenen isim, kariyerine TV Asberg takımında başlamış, ardından ise Friedhelm Funkel gibi takımlarında forma giymiştir. 1996 senesinde Türkiye’ye dönen futbolcu , FC Köln’de oynamış ardından ise ’ta futbol kariyerini noktalamıştır. Ünlü isim şimdilerde yorumculuk yapmaktadır. İşte Manchester City Chelsea maçını yorumlayan Mustafa Doğan yaşı, hayatı ve futbol kariyerinde oynadığı takımlar gibi tüm detaylar...

Bu akşam oynanan Şampiyonlar Ligi final maçını yorumlayan Mustafa Doğan hayatı ve yaşı gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. 1976 doğumlu Türk asıllı futbolcu kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiştir. 2004 senesinde giydiği siyah beyaz formayla kariyerini noktalayan isim "Manchester City Chelsea maçını yorumlayan Mustafa Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularıyla gündemdeki yerini aldı. İşte Mustafa Doğan hakkında merak edilenler…

Türkiye doğumlu Mustafa Doğan'ın ailesi, Doğan 2 yaşındayken Almanya'nın Duisburg şehrine taşındı. Doğan, futbola TV Asberg takımında başladı. 15 yaşından sonra, futbolunun belli bir yöne doğru gelişme gösterdiğini gören Mustafa, ilk olarak 1986 yılında KFC Uerdingen 05 isimli takımın formasını giydi. Kariyerinde hızla ilerleyen isim ardından Bayer Uerdingen, Bayer Uerdingen, FC Köln ve milli takım kadrolarında da yer almıştır.

2004'te Türkiye'ye geri dönen Doğan, bu sefer Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş'taki kariyerine de bir Gaziantepspor yenilgisi ile başlayan Doğan, yine formayı bir süre kaptırdı ancak daha sonra yeniden takıma dahil oldu. Beşiktaş formasını giydiği üçüncü resmi maçta Ankaragücü'ne gol atan Doğan, bir hafta sonra eski takımı Fenerbahçe'ye de bir gol attı ve Beşiktaş maçı 2-1 kazandı. 2005-06 ve 2006-07 sezonlarında da Beşiktaş'ta forma giydi. Son sezonunda sakatlığı nedeniyle çok fazla şans bulamadı. Ancak Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma giydi, özellikle yarı final maçlarında Fenerbahçe karşısında defansta başarılı bir performans gösterdi.

Beşiktaş, o sezonun Türkiye Kupası'nı kazandı. 2007-08 sezonuna Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu olarak başlasa da antrenmanlara sakatlığı nedeniyle katılamaması nedeniyle sözleşmesi sezon ortasında feshedildi. Mustafa Doğan böylece futbolu bıraktı.

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Manchester City Chelsea maçını yorumlayan Mustafa Doğan kimdir, kaç yaşında? Mustafa Doğan nereli?
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