2004'te Türkiye'ye geri dönen Doğan, bu sefer Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş'taki kariyerine de bir Gaziantepspor yenilgisi ile başlayan Doğan, yine formayı bir süre kaptırdı ancak daha sonra yeniden takıma dahil oldu. Beşiktaş formasını giydiği üçüncü resmi maçta Ankaragücü'ne gol atan Doğan, bir hafta sonra eski takımı Fenerbahçe'ye de bir gol attı ve Beşiktaş maçı 2-1 kazandı. 2005-06 ve 2006-07 sezonlarında da Beşiktaş'ta forma giydi. Son sezonunda sakatlığı nedeniyle çok fazla şans bulamadı. Ancak Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma giydi, özellikle yarı final maçlarında Fenerbahçe karşısında defansta başarılı bir performans gösterdi.