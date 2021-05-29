Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Her hafta Salı günü TRT1 ekranlarında izleyenleriyle buluşan yapımda iddiaya göre ünlü oyuncu çok yorulduğunu ve ayrılmak istediğini belirterek ekibe veda edeceğini duyurdu. Hal böyleyken diziseverler "Masumlar Apartmanı'nda İnci ölüyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu? İşte iddiaların perde arkası…
MASUMLAR APARTMANI'NIN İNCİSİ HAKKINDA ŞOK İDDİA!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci karakteri diziden ayrılıyor. Altuntaş haberinde, ''TRT için çektiği Masumlar Apartmanı'nda birkaç aydır İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu. Zaman zaman çok ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu ve ayrılmak istediğini belirten oyuncunun sezon finalinde ekibe veda edeceği ortaya çıktı.'' ifadelerine yer verdi.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?
Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşındı. Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere'ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.
Oyunculuk kariyeri için üniversite kaydını dondurmuştur.Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif geldi. İngiltere'ye, okuluna dönmesine üç gün kala deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve Aylin rolüne seçildiğini öğrenmiştir. Bu dizide dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırmıştır.
Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır.Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirmiştir.