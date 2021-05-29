Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu ne oyuncuları kim?

Orijinal adı Rise of Empires: Ottoman olan Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu ve oyuncuları bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olması sebebiyle merak ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesini konu alan dizinin oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Damla Sönmez, Osman Sonant, Birkan Sokullu bulunuyor. İlk kez izleyecek olanlar için Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu ne oyuncuları kim? İşte Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi
Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi'nde, Fatih Sultan Mehmet olarak bilinen II. Mehmet'in destansı hikayesi ele alınıyor. Sultan II. Mehmet'in 13 yaşında tahta çıkmasının ardından masalsı yükselişi, Konstantinopolis'i devirmesi ve 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli hükümdarlarından biri haline gelmesi konu ediliyor.
1451 yılında 2. Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni sultanı olur. En büyük hedefi İstanbul'u almak olan Mehmet, dünyanın o zamana dek gördüğü en büyük topları inşa eder ve 80 bin kişilik bir ordu kurar. Mehmet'in komutasındaki toplar, bin yıllık tarihi surları top ateşi yağmuruna tutar. Bu esnada Bizanslılar ve Osmanlılılar arasında destansı bir çarpışma yaşanır. Üç hafta süren kuşatma sonucunda giderek artan kayıplar, Mehmet'i Haliç'e girmek için daha önce hiç düşünülmemiş bir plan yapmaya sürükler.
70 parça Osmanlı savaş gemisini binlerce kişinin ve öküzlerin gücüyle gece yarısında Haliç'e indirmek üzere çalışmalar başlar. Bunun sonucunda Osmanlı hem karadan hem de Haliç'in içinden kuşatma yapar. Ve 29 Mayıs 1453 sabahı büyük saldırı başlar.
Cem Yiğit Üzümoğlu (Fatih Sultan Mehmet)
Tommaso Basili (XI. Konstantinos)
Tuba Büyüküstün (Mara Hatun)
Damla Sönmez (Ana)
Osman Sonant (Loukas Notaras)
Tolga Tekin (II. Murad)
Ushan Çakır (Zağanos Paşa)
Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa)
Birkan Sokullu (Giovanni Giustiniani)
Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.