Takip İstanbul filmi konusu ne? Takip İstanbul filmi oyuncuları kim?

Aksiyon türündeki Takip İstanbul filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Liam Neeson, Maggie Grace gibi oyuncuların yer aldığı yapımın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İlk filmde Bryan Mills'ın kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çetenin baş elemanının babası, bu sefer intikam için emekli CIA ajanının İstanbul'da tatil yapan karısını kaçırır. İşte Takip İstanbul filmi konusu ve oyuncuları