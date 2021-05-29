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Giriş Tarihi: 29.5.2021 11:53

filmi konusu ne? oyuncuları kim?

Takip İstanbul filmi konusu ne? Takip İstanbul filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Taken 2 orijinal adı olan yapım aksiyon türüyle izleyici karşısına çıkacak. Yabancı türden yapımlara ilgi duyanlar için konusu ne, oyuncuları kim? İşte film hakkında detaylar...

Aksiyon türündeki Takip İstanbul filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Liam Neeson, Maggie Grace gibi oyuncuların yer aldığı yapımın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İlk filmde Bryan Mills'ın kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çetenin baş elemanının babası, bu sefer intikam için emekli CIA ajanının İstanbul'da tatil yapan karısını kaçırır. İşte Takip İstanbul filmi konusu ve oyuncuları

TAKİP İSTANBUL KONUSU NE?

İlk filmde Bryan Mills'ın kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çetenin baş elemanının babası, bu sefer intikam için emekli CIA ajanının İstanbul'da tatil yapan karısını kaçırır. Kızının peşinde olduklarını anlayan Bryan Mills, bu sefer kızının yardımıyla ailesine zarar vermek isteyenleri birer birer avlama yoluna gider.

TAKİP İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen

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Takip İstanbul filmi konusu ne? Takip İstanbul filmi oyuncuları kim?
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