Gönül Dağı 30. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları yapımın yayın saatinin gelmesiyle beraber hız kazandı. Dizi bu hafta ekranlara son kez gelmeye hazırlanıyor. Sezon finali yapacak dizinin sıkı takipçileri yapımı televizyon ekranları yerine internet aracılığı ile takip etmek üzere Gönül Dağı 30. Yeni bölüm izle seçeneğini gündeme taşıdı. İşte 29 Mayıs tarihli Gönül Dağı yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…
TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin bölümlerini aşağıdaki linke giderek takip edebilisiniz...
https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi
Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?
Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?
Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?
Gönül Dağı sezon finali 29 Mayıs Cumartesi akşamı 30.bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin bu akşamki sezon finali izleyiciyle bulaşacak.
Gönül Dağı dizisinin Eylül'ün kaçında başlayacağına dair net bilgi ise henüz gelmedi. Başrolünde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan ikilisinin yer aldığı Gönül Dağı, 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak 30. bölümü ile birlikte ara veriyor.