Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 1996, 2000 ve 2004 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan 1996, 2000 ve 2004 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir? sorusunun cevabı şöyle;