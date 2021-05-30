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Haberler Medya Haberleri 1996, 2000 ve 2004 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir?
Giriş Tarihi: 30.5.2021 22:50 Son Güncelleme: 30.5.2021 22:50

1996, 2000 ve 2004 Yaz Olimpiyatları'nda 'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir?

1996, 2000 ve 2004 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan 1996, 2000 ve 2004 Yaz Olimpiyatları'nda 'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen 1996, 2000 ve 2004 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 1996, 2000 ve 2004 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan 1996, 2000 ve 2004 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: 1996, 2000 ve 2004 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir?

CEVAP:

A - Yaşar Doğu

B - Halil Mutlu (CEVAP)

C - Mustafa Dağıstanlı

D - Naim Süleymanoğlu

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1996, 2000 ve 2004 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir?
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