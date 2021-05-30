Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir, Sait Faik çok şişirildi, Oktay Rıfat da, Orhan Veli de cahil ve geri kimselerdir" diyen kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir, Sait Faik çok şişirildi, Oktay Rıfat da, Orhan Veli de cahil ve geri kimselerdir" diyen kimdir? sorusunun cevabı şöyle;