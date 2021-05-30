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Giriş Tarihi: 30.5.2021 23:40 Son Güncelleme: 30.5.2021 23:42

"Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir, Sait Faik çok şişirildi, Oktay Rıfat da, Orhan Veli de cahil ve geri kimselerdir" diyen kimdir?

Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir, Sait Faik çok şişirildi, Oktay Rıfat da, Orhan Veli de cahil ve geri kimselerdir diyen kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan "Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir, Sait Faik çok şişirildi, Oktay Rıfat da, Orhan Veli de cahil ve geri kimselerdir" diyen kimdir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen "Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir, Sait Faik çok şişirildi, Oktay Rıfat da, Orhan Veli de cahil ve geri kimselerdir" diyen kimdir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir, Sait Faik çok şişirildi, Oktay Rıfat da, Orhan Veli de cahil ve geri kimselerdir" diyen kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir, Sait Faik çok şişirildi, Oktay Rıfat da, Orhan Veli de cahil ve geri kimselerdir" diyen kimdir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: "Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir, Sait Faik çok şişirildi, Oktay Rıfat da, Orhan Veli de cahil ve geri kimselerdir" diyen kimdir?

CEVAP:
A - Melih Cevdet Anday
B - Yahya Kemal Beyatlı (CEVAP)
C - Ahmet Hamdi Tanpınar
D - Tevfik Fikret

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"Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir, Sait Faik çok şişirildi, Oktay Rıfat da, Orhan Veli de cahil ve geri kimselerdir" diyen kimdir?
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