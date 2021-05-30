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Giriş Tarihi: 30.5.2021 23:08 Son Güncelleme: 30.5.2021 23:08

Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner?

Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner?

CEVAP:
A - Kutup Yıldızı'nın
B - Orion Nebulası'nın
C - Andromeda Galaksisi'nin
D - Sagittarius A* Kara Deliği'nin (CEVAP)

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Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya, Güneş'in etrafında dönüyorken, Güneş hangisinin etrafında döner?
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