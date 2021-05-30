Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Bizim Aile ne zaman ve nerede çekildi? Bizim Aile filminin konusu ve oyuncuları!
Giriş Tarihi: 30.5.2021 16:13

ne zaman ve nerede çekildi? Bizim Aile filminin konusu ve oyuncuları!

Bizim Aile ne zaman ve nerede çekildi? Bizim Aile filminin konusu ve oyuncuları!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapıtlarından olan , bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda ve Şener Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı filmde, üç çocuğu ile dul kalmış Yaşar usta ve ailesinin hikâyesini anlatılıyor. Peki, Bizim Aile filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, Bizim Aile'nin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında gösterilen Bizim Aile'de, Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta'nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler ve hikaye burada başlar. Peki, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Yeşilçam'ın unutulmazları arasında olan Bizim Aile ne zaman ve nerede çekildi? Bizim Aile filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

BİZİM AİLE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Aile filmi İstanbul Altunizade'de 1975 yılında çekildi.

BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU

Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta'nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır...

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI

  • Münir Özkul (Yaşar Usta)
  • Adile Naşit (Melek)
  • Tarık Akan (Ferit)
  • Şener Şen (Şener)
  • Itır Esen (Alev)
  • Halit Akçatepe (Halit)
  • Ayşen Gruda (Feride)
  • Tuncay Akça
  • Cengiz Nezir
  • Ahmet Arıman
  • Sıtkı Akçatepe
  • Nezahat Tanyeri
  • Talat Dumanlı
  • Selim Naşit Özcan

ARKADAŞINA GÖNDER
Bizim Aile ne zaman ve nerede çekildi? Bizim Aile filminin konusu ve oyuncuları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA