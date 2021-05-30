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Haberler Medya Haberleri Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri, sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır?
Giriş Tarihi: 30.5.2021 22:51 Son Güncelleme: 30.5.2021 22:52

Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri, sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır?

Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri, sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri, sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri, sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri, sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri, sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri, sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır?

CEVAP:
A - Almanca (CEVAP)
B - Çekçe
C - Fransızca
D - Rusça

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Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri, sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır?
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