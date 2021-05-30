Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri, sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Franz Kafka'nın tüm basılı eserleri, sevgilisi Milena'ya yazdığı birkaç mektup haricinde hangi dilde yazılmıştır? sorusunun cevabı şöyle;