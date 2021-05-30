Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır? sorusunun cevabı şöyle;