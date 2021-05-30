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Giriş Tarihi: 30.5.2021 22:17 Son Güncelleme: 30.5.2021 22:17

Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır?

Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır?

CEVAP:
A - 18
B - 20
C - 22
D - 24 (CEVAP)

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Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır?
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