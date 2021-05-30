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Giriş Tarihi: 30.5.2021 23:22 Son Güncelleme: 30.5.2021 23:22

Hangi yazarın adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır?

Hangi yazarın Yahya Kemal adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Hangi yazarın adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Hangi yazarın Yahya Kemal adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangi yazarın Yahya Kemal adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangi yazarın Yahya Kemal adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Hangi yazarın Yahya Kemal adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır?

CEVAP:
A - Peyami Safa
B - Attila İlhan
C - Yaşar Kemal
D - Ahmet Hamdi Tanpınar (CEVAP)

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Hangi yazarın Yahya Kemal adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır?
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