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Giriş Tarihi: 30.5.2021 23:43 Son Güncelleme: 30.5.2021 23:44

Hangisi, gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır?

Hangisi, gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Hangisi, gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Hangisi, gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangisi, gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangisi, gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Hangisi, gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır?

CEVAP:
A - Şempanze
B - Fil
C - Yunus
D - Kirpi

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Hangisi, gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır?
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