LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Profesör, Álvaro Morte

Soygunun kurucusu ve ekibin başı konumundadır. İzledikçe profesörün dahi olduğunu, her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığını göreceksiniz. Zamanla profesörün aşık yönüde ortaya çıkacaktır.

Berlin, Pedro Alonso

Takımın içinde lider olmak isteyen sivri karakterdir. İzledikçe belkide sinir olacağınız belkide çok seveceğiniz bir karakterdir. Sert gibi görünsede duygusal tarafını ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız.

Tokio, Úrsula Corberó

Ekibin en dikkat çeken ismi. Cesareti, lider duruşu ve arkadaşları ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Güzelliği, stili ile hayranlarına örnek olmakta.

Denver, Jaime Lorente

Ekibin en neşeli isimlerinden birisi. Romantik, aşık ve oldukça kavgacı bir karakterdir.