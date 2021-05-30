



Kıraç ise hem Çukur'un final bölümünün senaryosunun sızdırılmaması için hem de bir an önce Mustafa Kırantepe'yi bulmak için gözünü karartır. Dicle, Barış, Emrah, Gülin, Jülide, Meral ve Aydın keyifli bir akşam yemeğine çıkarlar. Öte yandan, Dicle ve Çınar'ın oyuncuları Timur ve Didem, ayrılma kararı alır.