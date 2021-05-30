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Giriş Tarihi: 31.5.2021 00:02 Son Güncelleme: 31.5.2021 00:02

! Dicle, Ceyda’nın sert tepkisiyle karşılaşıyor

Menajerimi Ara 39. bölüm izle! Dicle, Ceyda’nın sert tepkisiyle karşılaşıyor

ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan Menajerimi Ara dizisi 39. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Dicle, Ceyda’nın sert tepkisiyle karşılaşıyor. Dizinin 39. son bölümünün televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Menajerimi Ara 39. bölüm izleme linki ve 39. bölüm özet detayları.

Menajerimi Ara 39. son bölümle Star TV ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Menajerimi Ara 39. bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

MENAJERİMİ ARA 39. BÖLÜM İZLE

Star TV ile Menajerimi Ara 39. bölüm izleme linki ve son bölüm özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Menajerimi Ara 39. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/menajerimi-ara/bolumler



MENAJERİMİ ARA 39. BÖLÜM ÖZETİ

Alper'in menajerliğini üstlenen Dicle, Ceyda'nın sert tepkisiyle karşılaşır. Kıraç ise kızı ve Ceyda arasında kalır. Mustafa Kırantepe, Çukur'un final bölümünün çekimleri sırasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bunun üzerine, dizinin idari yapımcısı da Kırantepe'nin menajeri Kıraç'tan yardım ister.



Kıraç ise hem Çukur'un final bölümünün senaryosunun sızdırılmaması için hem de bir an önce Mustafa Kırantepe'yi bulmak için gözünü karartır. Dicle, Barış, Emrah, Gülin, Jülide, Meral ve Aydın keyifli bir akşam yemeğine çıkarlar. Öte yandan, Dicle ve Çınar'ın oyuncuları Timur ve Didem, ayrılma kararı alır.



İkilinin sonu gelmeyen tartışmaları sonucu aldıkları ayrılma kararı, birlikte yer aldıkları reklam kampanyası ve dizinin akıbetini zora sokarken Dicle ve Çınar, Timur ve Didem'in ayrılmaması için güçlerini birleştirir. Peride ise senaristinin senaryosunun çalınması kriziyle karşı karşıya kalır.

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Menajerimi Ara 39. bölüm izle! Dicle, Ceyda’nın sert tepkisiyle karşılaşıyor
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