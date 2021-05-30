NFC Etiket Okuyucu Nedir, Ne İşe Yarar? NFC Etiket Okuyucu Nasıl Kullanılır?

NFC son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz, akıllı cihazlarımızda merak ettiğimiz bir teknolojidir. NFC Near Field Communicaton yani Yakın Alan İletişimi anlamına gelir. Bu özellik akıllı cihazlar, müşteri elektroniği ve bilgisayarlar ile dizayn edilmiş kablosuz ve kısa mesafe ile işlem yapabilen bir teknolojidir. Yaygınlaşması ile hayatımızı oldukça kolaylaştırması beklenmektedir.

NFC ETİKET OKUYUCU NEDİR?

NFC, Near Field Communicaton yani Yakın Alan İletişimi anlamına gelir. NFC akıllı cihazlarda yeni yaygınlaşmaya başlayan bir teknolojidir. NFC, içinde bu özellik bulunan iki cihazın birbiri ile temas etmeden iletişim kurmalarını sağlar. Bunun için cihazların birbirine 4 santimetre kadar yakınlaşması gerekmektedir. NFC özelliği aktif olarak bulunan cihazlar arasında iki yönlü bir bağlantı kurulur. Bu bağlantı manyetik alan indüksiyonu kullanılarak çalışmaktadır. Ve etiket okuyucu özelliğe sahiptir. Bu özellik sayesinde cihazlar arası veri aktarımı yapılabilir.

NFC ETİKET OKUYUCU NASIL KULLANILIR?

NFC etiket okuyucuyu kullanabilmek için önce bu özelliğin akıllı cihazınızda olup olmadığınızı bilmeniz gerekmektedir. Son çıkan akıllı cihazlarda bu özellik genellikle olmaktadır. Eğer akıllı cihazınız bu özelliğe sahip ise özelliğin aktif olup olmaması da kullanmanızı etkilemektedir. Bunu kontrol etmek için akıllı cihazlarınızın ayarlar kısmına bakabilirsiniz. NFC, akıllı cihazınızda aktif ise bu özelliği kullanmaya hazırsınız demektir.

NFC ETİKET OKUYUCU NE İŞE YARAR?

NFC etiket okuyucu aktif olarak kullanılmaya yavaş yavaş başlanılan bir teknolojidir. Bu teknoloji ile hayatımız oldukça kolaylaşmaya başlamıştır. Örneğin bir otele gittiğinizde elinizdeki kart ile sadece kapıya kartı okutarak kapının açıldığına şahit olmuşsunuzdur. Burada kart yerine telefonla da giriş yapılabilmektedir. Buradaki örnekte NFC etiket okuyucu kullanılmaktadır. Bunun gibi birçok teknolojide NFC kullanılmaktadır ve hayatımızı oldukça kolaylaştırmaktadır.

NFC ETİKETİ İLE NELER YAPILABİLİR?

NFC etiketi ile her cihazda NFC aktif olmak şartı ile şu işlemler yapılabilmektedir: