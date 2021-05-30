Son Darbe filminin konusu ne? Son Darbe filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Son Darbe filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Eski bir asker olan Michael Knox, yeğeni ile birlikte maç izlemek için West Ham Stadyumu'na gider. Tuttukları takımı desteklemeye giden ikili oldukça heyecanlıdır. Fakat maçın başlamasının ardından aldığı telefon kendisinin ve statta bulunan insanların hayatını kabusa çevirir… Peki; Son Darbe filmi konusu nedir? Son Darbe filmi oyuncuları kimler?

SON DARBE FİLMİ KONUSU

Eski bir asker olan Michael Knox, yeğeni ile birlikte maç izlemek için West Ham Stadyumu'na gider. Tuttukları takımı desteklemeye giden ikili oldukça heyecanlıdır. Fakat maçın başlamasının ardından aldığı telefon kendisinin ve statta bulunan insanların hayatını kabusa çevirir. Telefonun ucundaki teröristler stadyumu kontrolleri altına aldıklarını ve dediklerini yapmazlarsa patlatacaklarını söyler. Üstelik bu sırada Michael'ın yeğenini kaçırmışlardır. Teröristler, Michael'ın yeğenini serbest bırakma karşılığında yüklü miktarda fidye ister. Aksi takdir yeğeni dahil stattaki herkes ölecektir. Michael'ın onları durdurabilmek için sadece 90 dakikası vardır. Zamanla yarışan Michael Knox teröristleri etkisiz hale getirip yeğenini ve stattaki binlerce insanın hayatını kurtarabilecek midir?

SON DARBE FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı : Final Score

Yönetmen : Scott Mann

Yapım Yılı : 2018

Türü : Aksiyon

Oyuncular : Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson