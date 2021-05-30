Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümü dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde eleme adayı seçimine sahne oldu. Yarışmada önceki gün oynanan dokunulmazlık oyununun ardından, bugünkü 2. Dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın 2. Eleme adayı da belirlenmiş oldu. Yarışmayı yakından takip edenler "Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" sorusu üzerinden araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyunu kazananı ve haftanın ikinci eleme adayı ile ilgili tüm detaylar şöyle;