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Giriş Tarihi: 31.5.2021 01:08 Son Güncelleme: 31.5.2021 01:08

’da eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim - hangi takım kazandı? İşte o isim

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim - hangi takım kazandı? İşte o isim

ekranlarında yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan son bölümde, kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu ve 2. eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Yarışmada büyük finale giderek yaklaşılırken oynanan her dokunulmazlık oyunu ayrı önem taşıyor. Bu hafta oynanan 2. Dokunulmazlık oyununda, zorlu parkur üzerinde en başarılı performansı gösteren ve hedeflenen sayıya erişen takım dokunulmazlık zırhına sahip oldu. Bu bilgilerle yarışmayı takip edenler ’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. TV8 ile Survivor’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve Survivor 2021 son bölümden detaylar.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümü dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde eleme adayı seçimine sahne oldu. Yarışmada önceki gün oynanan dokunulmazlık oyununun ardından, bugünkü 2. Dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın 2. Eleme adayı da belirlenmiş oldu. Yarışmayı yakından takip edenler "Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" sorusu üzerinden araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyunu kazananı ve haftanın ikinci eleme adayı ile ilgili tüm detaylar şöyle;

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde oynanan haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kırmızı takım performans ve skor bakımından hızlı bir başlangıç yaptı. 5-2'lik 3 farklı skora imza atan kırmızı takım, skor açısından istikrarı sürdüremedi.



Mavi takım geriden gelerek skoru 7-6'ya taşıdı ve dokunulmazlık yolunda kırmızı takıma şok geçirtti. Kırmızı takım aldığı üst üste sayılara karşısında kendini toparlamaya çalışarak skoru 8-8 eşitliğe taşımayı başardı.



Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu karşılaşmasında kazanan taraf Ayşe oldu ve skor 9-8 olarak güncellendi. Dokunulmazlık oyununda büyük avantaj elde eden mavi takım Poyraz – Batuhan karşılaşmasında Poyraz'la kazanarak skoru 10-8'e taşıdı ve haftanın 2. Dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.



SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

30 Mayıs 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım kendi içerisinde yaptığı oylamayla haftanı 2. Eleme adayını belirledi. Kırmızı takım üyeleri tarafından ismi fazla yazılan yarışmacı olan Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak seçilerek, takım arkadaşları tarafından potaya gönderildi.



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • DORA (Mavi Takım)
  • ALEYNA ÇALIŞKAN (Kırmızı Takım)
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Survivor’da eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim - hangi takım kazandı? İşte o isim
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