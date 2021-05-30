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Haberler Medya Haberleri Teşkilat son bölüm izle! Ekip, Kale’ye yapılacak büyük saldırıyı engellemeye çalışıyor
Giriş Tarihi: 30.5.2021 23:14 Son Güncelleme: 30.5.2021 23:14

! Ekip, Kale’ye yapılacak büyük saldırıyı engellemeye çalışıyor

Teşkilat son bölüm izle! Ekip, Kale’ye yapılacak büyük saldırıyı engellemeye çalışıyor

ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan Teşkilat dizisi 13. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Ekip, Kale’ye yapılacak büyük saldırıyı engellemeye çalışıyor. Dizinin 13. son bölümünün televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Teşkilat son bölüm izleme linki ve 13. bölü özet detayları.

Teşkilat 13. son bölümle TRT 1 ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Teşkilat son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile Teşkilat 13. son bölüm izleme linki ve son bölüm özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Teşkilat 13. son bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat



TEŞKİLAT 13. BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye'ye getirilen Fadi, 'Kale'ye yönelik planlanan saldırıyla ilgili sorguya alınır ancak soruları cevapsız bırakır. Fadi'nin yakalanmasına rağmen, Şef büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren'e talimat verir.



Karargâhta yapılan değerlendirmeler sonucunda Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar verilir. Ceren'in Şef başta olmak üzere tüm bağlantılarıyla birlikte yakalanması için operasyon planlanır. Bu sırada büyük saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlarda boy gösterip tehditler yağdırır.



Planlanan saldırının detaylarına ulaşmak için farklı yollar arayan Uzay, Fadi tarafından aktarılan paraların izini sürmek için Gürcan'a ihtiyaç duyar. Kale'ye yönelik büyük saldırıyı engellemek için ekip dört bir koldan mücadele verirken onları büyük sürprizler beklemektedir.

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Teşkilat son bölüm izle! Ekip, Kale’ye yapılacak büyük saldırıyı engellemeye çalışıyor
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