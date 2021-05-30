Teşkilat 13. son bölümle TRT 1 ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Teşkilat son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.
TRT 1 ile Teşkilat 13. son bölüm izleme linki ve son bölüm özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Teşkilat 13. son bölümün tamamını izleyebilirsiniz.
Türkiye'ye getirilen Fadi, 'Kale'ye yönelik planlanan saldırıyla ilgili sorguya alınır ancak soruları cevapsız bırakır. Fadi'nin yakalanmasına rağmen, Şef büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren'e talimat verir.
Karargâhta yapılan değerlendirmeler sonucunda Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar verilir. Ceren'in Şef başta olmak üzere tüm bağlantılarıyla birlikte yakalanması için operasyon planlanır. Bu sırada büyük saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlarda boy gösterip tehditler yağdırır.
Planlanan saldırının detaylarına ulaşmak için farklı yollar arayan Uzay, Fadi tarafından aktarılan paraların izini sürmek için Gürcan'a ihtiyaç duyar. Kale'ye yönelik büyük saldırıyı engellemek için ekip dört bir koldan mücadele verirken onları büyük sürprizler beklemektedir.