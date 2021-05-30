



Karargâhta yapılan değerlendirmeler sonucunda Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar verilir. Ceren'in Şef başta olmak üzere tüm bağlantılarıyla birlikte yakalanması için operasyon planlanır. Bu sırada büyük saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlarda boy gösterip tehditler yağdırır.