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Giriş Tarihi: 30.5.2021 23:37 Son Güncelleme: 30.5.2021 23:38

A Milli Futbol Takımı, katılmış olduğu hangi turnuvada turnuvaya ev sahipliği yapan iki ülkeyi de mağlup etmiştir?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, katılmış olduğu hangi turnuvada turnuvaya ev sahipliği yapan iki ülkeyi de mağlup etmiştir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan A Milli Futbol Takımı, katılmış olduğu hangi turnuvada turnuvaya ev sahipliği yapan iki ülkeyi de mağlup etmiştir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Türkiye A Milli Futbol Takımı, katılmış olduğu hangi turnuvada turnuvaya ev sahipliği yapan iki ülkeyi de mağlup etmiştir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Türkiye A Milli Futbol Takımı, katılmış olduğu hangi turnuvada turnuvaya ev sahipliği yapan iki ülkeyi de mağlup etmiştir?

CEVAP:
A - 1954 FIFA Dünya Kupası
B - 2000Avrupa Futbol Şampiyonası
C - 2002 FIFA Dünya Kupası (CEVAP)
D - 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, katılmış olduğu hangi turnuvada turnuvaya ev sahipliği yapan iki ülkeyi de mağlup etmiştir?
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