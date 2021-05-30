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Giriş Tarihi: 30.5.2021 22:11 Son Güncelleme: 30.5.2021 22:11

Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan futbolcu kimdir?

Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan futbolcu kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan futbolcu kimdir?sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan futbolcu kimdir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan futbolcu kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan futbolcu kimdir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan futbolcu kimdir?

CEVAP:
A - Tanju Çolak
B - Metin Oktay (CEVAP)
C - Aykut Kocaman
D - Cemil Turan

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Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan futbolcu kimdir?
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