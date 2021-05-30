Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan futbolcu kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol kralı olan futbolcu kimdir? sorusunun cevabı şöyle;