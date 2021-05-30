Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Yönetmeliğe göre şehirler arası otobüs şoförleri bir gün içerisinde toplamda kaç saat araç sürebilir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Yönetmeliğe göre şehirler arası otobüs şoförleri bir gün içerisinde toplamda kaç saat araç sürebilir? sorusunun cevabı şöyle;