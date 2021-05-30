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Giriş Tarihi: 30.5.2021 22:08 Son Güncelleme: 30.5.2021 22:08

Yönetmeliğe göre şehirler arası otobüs şoförleri bir gün içerisinde toplamda kaç saat araç sürebilir?

Yönetmeliğe göre şehirler arası otobüs şoförleri bir gün içerisinde toplamda kaç saat araç sürebilir?

televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Yönetmeliğe göre şehirler arası otobüs şoförleri bir gün içerisinde toplamda kaç saat araç sürebilir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Yönetmeliğe göre şehirler arası otobüs şoförleri bir gün içerisinde toplamda kaç saat araç sürebilir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Yönetmeliğe göre şehirler arası otobüs şoförleri bir gün içerisinde toplamda kaç saat araç sürebilir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Yönetmeliğe göre şehirler arası otobüs şoförleri bir gün içerisinde toplamda kaç saat araç sürebilir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Yönetmeliğe göre şehirler arası otobüs şoförleri bir gün içerisinde toplamda kaç saat araç sürebilir?

CEVAP:
A - 5
B - 7
C - 9 (Cevap)
D - 11

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Yönetmeliğe göre şehirler arası otobüs şoförleri bir gün içerisinde toplamda kaç saat araç sürebilir?
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