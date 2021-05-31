Gökçe Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü oyuncu Gökçe Aydın yaşı ve hayatı hakkında merak edilenler!

Masumlar Apartmanı Gamze karakteri ile tanınan Gökçe Aydın, oyunculuk eğitimine Yaratıcı Drama İzmir Playback Tiyatro Topluluğu'nda başlamış ve ardından kariyerine Masumlar Apartmanı, Tutunamayanlar, Canevim, 4N1K: Yeni Başlangıçlar gibi yapımlarda yer alarak devam etmiştir. Bu noktada ünlü oyuncuya ilişkin detaylar "Gökçe Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularıyla merak konusu haline gelmiştir. İşte Gökçe Aydın'ın hayatına dair merak edilen detaylar…

GÖKÇE AYDIN KİMDİR?

Gamze karakterini oynayan Gökçe Aydın, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversiteyi İzmir Ege Üniversitesinde okudu. Ege Üniversitesinde Tarım Bölümü ve Bahçe Bitkileri alanında yüksek lisans yapan Gökçe, oyunculuk eğitimine Yaratıcı Drama İzmir Playback Tiyatro Topluluğu'nda başladı.

Oyunculuk yapmanın yanı sıra temel diksiyon ve oyunculuk eğitimleriyle gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Oynadığı diziler arasında; Masumlar Apartmanı, Tutunamayanlar, Canevim, 4N1K: Yeni Başlangıçlar gibi prodüksiyonlar bulunuyor. Dizi projelerinin yanı sıra birçok reklamda da boy gösterdi. Gökçe İngilizce ve İtalyanca olmak üzere iki dil biliyor.