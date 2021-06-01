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Haberler Medya Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile atv'de! Canlı yayın ile Eşkıya 197. bölüm izle
Giriş Tarihi: 1.6.2021 19:09 Son Güncelleme: 1.6.2021 19:27

Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile 'de! Canlı yayın ile Eşkıya 197. bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile atv'de! Canlı yayın ile Eşkıya 197. bölüm izle

Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölüm ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Çakırbeyli ailesi ve Façalı ailesine düşüen ateşin ardından Façalı intikam yemini ediyor. 'nin sevdiklerini kaybetmesi sonrası şartları zorlamaya başlıyor. Aşağıda yer alan atv canlı yayın ekranı üzerinden, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü izleyebilir, yeni bölüm fragmanını görüntüleyebilirsiniz.

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşacak. Eşkıya yeni bölümde, eşini evlendiği gün kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, hastanade de bir hamle yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüme ilişkin detaylar ve atv canlı yayın ekranı aşağıda yer alıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile atv'de! Canlı yayın ile Eşkıya 197. bölüm izle

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, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü fragmanı: Eşkıya'da Çakırbeyli ve Façalı ailesine düşen ateş... | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile atv'de! Canlı yayın ile Eşkıya 197. bölüm izle

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Façalı, intikam yemini eder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile atv'de! Canlı yayın ile Eşkıya 197. bölüm izle

Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan , kurduğu planın merkezine Façalıyı koyar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile atv'de! Canlı yayın ile Eşkıya 197. bölüm izle

Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile atv'de! Canlı yayın ile Eşkıya 197. bölüm izle

Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile atv'de! Canlı yayın ile Eşkıya 197. bölüm izle

Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile atv'de! Canlı yayın ile Eşkıya 197. bölüm izle
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