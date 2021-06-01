Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile atv'de! Canlı yayın ile Eşkıya 197. bölüm izle

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşacak. Eşkıya yeni bölümde, eşini evlendiği gün kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, hastanade de bir hamle yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüme ilişkin detaylar ve atv canlı yayın ekranı aşağıda yer alıyor.
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Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. yeni bölümü fragmanı: Eşkıya'da Çakırbeyli ve Façalı ailesine düşen ateş... | Video
Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder.
Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.
Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar.
Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür.