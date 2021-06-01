Macera ve aksiyon severleri yakından ilgilendiren Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar başladı. Anthony Russo ve Joe Russo'nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizi 2014 yılı yapımı olup Chris Evans, Scarlett Johansson gibi isimler başrollerde yer alıyor. Bu kapsamda; Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu nedir? Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi oyuncuları kimler?

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİ KONUSU

SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır. Kaptan Amerika yanına Falcon'u ve Kara Dul'u da alarak güç birliği yapar ve soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer.

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal Adı : Captain America: Wınter Soldier

Yapım Yılı : 2014

Yönetmen : Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular : Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie