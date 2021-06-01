Salı akşamları TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı 36.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; Gülben ve Esat'ın annesinin karşılaşması gecenin konusu olacak. Gülben'in sofrada yaşadığı zor anlar ise merakla bekleniyor. Öte yandan Farah Zeynep Abdullah'ın bu sezon diziye veda etmek istediğine dair iddialar gündeme gelmişti. Buna göre; Masumlar Apartmanı İnci (Farah Zeynep Abdullah) diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm özeti ve bilgiler.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gülru ve Tomris'in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci'yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye'ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.
Hiç beklemediği bir anda Esat'ın annesi Şennur'la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur'un yemek davetinde verecektir.
İnci ise Han'a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye'nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.
MASUMLAR APARTMANI İNCİ AYRILIYOR MU?
Öte yandan, dizide baş rolde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılacağı gündemde yer alıyor. Farah Zeynep Abdullah'ın, ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu belirtti ve ayrılmak istediğini yapım ekibine ilettiği söyleniyor. Dizi sezon finaline yaklaşırken, yeni sezonda Farah Zeynep Abdullah'ın kararının gerçek olup olmadığı ve İnci karakterinin akıbeti ise önümüzdeki yeni sezonda belli olacak.