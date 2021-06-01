Masumlar Apartmanı 36. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin TRT 1 ekranlarında yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Masumlar Apartmanı son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
TRT 1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki ve son bölüm özetinden detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Masumlar Apartmanı 36. Bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…
Gülru ve Tomris'in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci'yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye'ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.
Hiç beklemediği bir anda Esat'ın annesi Şennur'la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur'un yemek davetinde verecektir.
İnci ise Han'a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye'nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.