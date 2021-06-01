



MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜM ÖZETİ

Gülru ve Tomris'in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci'yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye'ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.