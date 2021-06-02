Farah Zeynep Abdullah, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde eşi Han'ın ailesiyle zorlu bir ilişkisi olan İnci karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz günlerde Abdullah'ın dizideki stresli ve dramatik sahnelere dayanamadığı, bu gerekçeyle diziden ayrılacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Sezon finaline yaklaşırken, başrole hayat veren Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor, Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu diye merak ediliyor.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH MASUMLAR APARTMANI'NDAN NEDEN AYRILIYOR?
Yetenekli oyuncunun dizideki dramatik sahneleri kaldırılamadığı ve çok yorulduğu, bu sebeple yapım ekibine diziden ayrılmak istediğini söylediği iddia ediliyor. Bu iddialara oyuncudan ya da yapımcılardan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak bu konunun gerçek olması halinde İnci gelecek sezon dizide yer almayacak.
İNCİ DİZİDEN NASIL ÇIKACAK?
Farah Zeynep Abdullah'ın diziden çıkması durumunda İnci ölecek mi, yoksa evde yaşananlara dayanamayarak evden gidecek mi henüz bilinmiyor. Oyuncunun ayrılık kararı kesinlik kazandığında senaryodaki değişiklik sezon finaline doğru belli olacak.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?
17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Farah Zeynep Abdullah, Arap kökenli bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır. Çocuk yaşlarda tiyatroya olan ilgisi farkedilen Abdullah, İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladığı okulu İngiltere'de tamamladı. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık alanlarında eğitim aldı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır.Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirmiştir.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH FİLMOGRAFİ
2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu
2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura
2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz
2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül
2014 Unutursam Fısılda – Ayperi