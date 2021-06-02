Farah Zeynep Abdullah, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde eşi Han'ın ailesiyle zorlu bir ilişkisi olan İnci karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz günlerde Abdullah'ın dizideki stresli ve dramatik sahnelere dayanamadığı, bu gerekçeyle diziden ayrılacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Sezon finaline yaklaşırken, başrole hayat veren Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor, Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu diye merak ediliyor.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH MASUMLAR APARTMANI'NDAN NEDEN AYRILIYOR?

Yetenekli oyuncunun dizideki dramatik sahneleri kaldırılamadığı ve çok yorulduğu, bu sebeple yapım ekibine diziden ayrılmak istediğini söylediği iddia ediliyor. Bu iddialara oyuncudan ya da yapımcılardan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak bu konunun gerçek olması halinde İnci gelecek sezon dizide yer almayacak.