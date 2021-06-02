Parker filmi konusu ne? Parker oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Parker filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmin yönetmenlik koltuğunda Taylor Hackford oturuyor. 2013 Aksiyon ve suç türündeki filmde soğukkanlı bir hırsız olan Parker'ın önderlik ettiği grubun soygunuyla olaylar başlar. Donald Westlake'in uzun soluklu roman serisinden uyarlanan film, işinde 'merhametiyle' ün yapmış hırsız Parker'ı odak noktasına alıyor. Peki Parker filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

PARKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Parker, bildiklerinizden farklı bir hırsız. Onun ahlaki değerleri var, fakirden zaten çalmıyor ve mecbur kalmadıkça kimsenin canını yakmıyor. Fakat adam öldürmeyi sevmeyen, işini mümkün mertebe kansız yollardan çözmeyi seven Parker'a beraber soygun yaptıkları ekip arkadaşları büyük bir kazık atınca işin rengi değişiyor!

Ne kadar merhametli olsa da, şimdi sıra kendi yöntemleriyle intikam almakta. Üstelik bol suç ve aksiyon dolu macerada yalnız da değil. Paraya ihtiyacı olan güzel emlakçı Leslie, bir mücevher soygunu planıyla karşısına çıkıyor ve Parker'ı bu planı uygulamaya ikna ediyor!

PARKER OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham – Parker

Jennifer Lopez – Leslie Rodgers

Michael Chiklis – Melander

Wendell Pierce – Carlson

Clifton Collins Jr. – Ross

Bobby Cannavale – Jake Fernandez

Patti LuPone – Ascension

Carlos Carrasco – Norte

Micah Hauptman – August Hardwicke

Emma Booth – Claire

Nick Nolte – Hurley

Daniel Bernhardt – Kroll

Dax Riggs – Kendisi