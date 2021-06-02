Sadakatsiz dizisi 31. son bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin Kanal D ekranlarında yayınlanan 31. bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Sadakatsiz 31. Bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Kanal D ile Sadakatsiz dizisi 31. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür.