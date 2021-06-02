Sadakatsiz sezon finali fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz sezon finalinde Asya ve Derin ölecek mi?

Sadakatsiz 31.bölüm ile 2 Haziran akşamı sezon finali yapacak. Sezon finalinde Derin ve Asya'nın uçurumdan yuvarlanmak üzere olduğu görülüyor. Derin ve Asya'nın konuşması gerilimle biterken ikisinin de ölüm döşeğine gelmesi "Sadakatsiz sezon finalinde Asya ve Derin ölecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte Sadakatsiz sezon finali fragmanı ve özeti.
SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?
Sadakatsiz 31. Bölüm 3. Fragmanı Sezon Finali fragmanı yayınlandı | Video
YENİ SEZONDA DEVAM EDECEK
Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veren Burak Sergen, koronavirüse yakalandı ve 45 gün boyunca hastanede kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde taburcu edilen oyuncu ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Burak Sergen yeni sezonda diziye devam edeceğini söyledi.