Sadakatsiz sezon finali fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz sezon finalinde Asya ve Derin ölecek mi?

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

Sadakatsiz 31. Bölüm 3. Fragmanı Sezon Finali fragmanı yayınlandı | Video