Yakın zamanda yayın hayatına başlayacak olan Kazara Aşk adlı dizide Nazlı karakterini canlandıracak olan Selin Işık kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1998 İzmir doğumlu isim pek çok dizi ve filmde rol almış, başarılı ve genç oyuncular arasına adını yazdırmıştır. Selin Işık kimdir ve kaç yaşında, nereli? Selin Işık hayatı ve kariyeri!

SELİN IŞIK KİMDİR?

Selin Işık, 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Radyo Televizyon Bölümünden mezun olan oyuncu, 2014 yılında Çılgın Dershane Üniversitede adlı filmde rol aldı. 2015 yılında Esaretim Sensin'de İpek karakterine hayat veren genç isim, 2017 yılında ekranlara gelen Siyah İnci'de Irmak karakterini canlandırdı. Bu projede Tolgahan Sayışman, Hande Erçel, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle birlikte yer aldı. Ardından YouTube'da yayınlanan Tam Kafadan adlı internet dizisinde Gizem karakterini canlandırdı. Işık, son olarak ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan #EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz'da Özlem Çakırbeyli olarak sevenlerinin karşısına çıktı. Yakında yayın hayatına başlayacak #KazaraAşk adlı dizide Nazlı karakterini canlandıracak olan oyuncu, bir altmış dokuz boyunda.