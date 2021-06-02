Stajyer filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Stajyer filmi ne zaman çekildi?

Stajyer filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çeken film, 2015 yılında vizyona girdi. Komedi ve dram türündeki Stajyer filminin başrollerinde arasında Robert De Niro ve Anne Hathaway gibi isimler bulunuyor. Bu noktada; "Stajyer filmi konusu ne, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, sıra dışı hikayesi ile Stajyer filminin konusu ve oyuncuları...
STAJYER FİLMİ KONUSU
Başarılı bir şirketin sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarındn birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır. Biraz yaşını almış insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir dostluğa dönüşecektir. Yönetmen koltuğunda Nancy Meyers'ın oturduğu, komedi filminin başrollerini ise Anne Hathaway ile Robert De Niro paylaşıyor.
STAJYER FİLMİ OYUNCULARI
Robert De Niro Rolü : Ben Whittaker
Anne Hathaway Rolü : Jules Ostin
Rene Russo Rolü : Fiona
Adam Devine Rolü : Jason
Anders Holm Rolü : Matt
Linda Lavin Rolü : Patty Pomerantz
Jason Orley Rolü : Lewis
Zack Pearlman Rolü : Davis