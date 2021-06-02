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Giriş Tarihi: 2.6.2021 13:22

Stajyer filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? ne zaman çekildi?

Stajyer filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Stajyer filmi ne zaman çekildi?

Ünlü oyuncu Robert De Niro ve Anne Hathaway'in başrollerini paylaştığı bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. 70 yaşlarında bir adamın genç ve güzel bir kadının yanında stajyerlik yaptığı komik maceraların anlatıldığı film, 2015 yılında vizyonda olduğu sıralarda oldukça beğenilmişti. Stajyer filminin konusu ve oyuncuları izleyenlerin araştırma konusu haline geliyor. Buna göre; Stajyer filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar…

Stajyer filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çeken film, 2015 yılında vizyona girdi. Komedi ve dram türündeki Stajyer filminin başrollerinde arasında Robert De Niro ve Anne Hathaway gibi isimler bulunuyor. Bu noktada; "Stajyer filmi konusu ne, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, sıra dışı hikayesi ile Stajyer filminin konusu ve oyuncuları...

STAJYER FİLMİ KONUSU

Başarılı bir şirketin sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarındn birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır. Biraz yaşını almış insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir dostluğa dönüşecektir. Yönetmen koltuğunda Nancy Meyers'ın oturduğu, komedi filminin başrollerini ise Anne Hathaway ile Robert De Niro paylaşıyor.

STAJYER FİLMİ OYUNCULARI

Robert De Niro Rolü : Ben Whittaker

Anne Hathaway Rolü : Jules Ostin

Rene Russo Rolü : Fiona

Adam Devine Rolü : Jason

Anders Holm Rolü : Matt

Linda Lavin Rolü : Patty Pomerantz

Jason Orley Rolü : Lewis

Zack Pearlman Rolü : Davis

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Stajyer filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Stajyer filmi ne zaman çekildi?
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