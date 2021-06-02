Stajyer filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Stajyer filmi ne zaman çekildi?

Stajyer filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çeken film, 2015 yılında vizyona girdi. Komedi ve dram türündeki Stajyer filminin başrollerinde arasında Robert De Niro ve Anne Hathaway gibi isimler bulunuyor. Bu noktada; "Stajyer filmi konusu ne, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, sıra dışı hikayesi ile Stajyer filminin konusu ve oyuncuları...

STAJYER FİLMİ KONUSU

Başarılı bir şirketin sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarındn birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır. Biraz yaşını almış insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir dostluğa dönüşecektir. Yönetmen koltuğunda Nancy Meyers'ın oturduğu, komedi filminin başrollerini ise Anne Hathaway ile Robert De Niro paylaşıyor.

STAJYER FİLMİ OYUNCULARI

Robert De Niro Rolü : Ben Whittaker

Anne Hathaway Rolü : Jules Ostin

Rene Russo Rolü : Fiona

Adam Devine Rolü : Jason

Anders Holm Rolü : Matt

Linda Lavin Rolü : Patty Pomerantz

Jason Orley Rolü : Lewis

Zack Pearlman Rolü : Davis