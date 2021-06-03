



Rauf ise Ankara'daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır. Yeni sezonun büyük açılışı olan Erenköy savaşlarına giden yol bu sezonun sonunda açılırken bu yolun zorlu ve çetin olduğu anlaşılacaktır.