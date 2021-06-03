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Giriş Tarihi: 3.6.2021 23:49 Son Güncelleme: 3.6.2021 23:50

son bölüm izle! Derviş ve Ankaralı Erenköy yolunda!

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle! Derviş ve Ankaralı Erenköy yolunda!

ekranlarında her hafta Perşembe günleri yayınlanan , 9. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Derviş ve Ankaralı, Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenerek, Erenköy’ün yolunu tutuyor. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler, “Bir Zamanlar son bölüm izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 9. son bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izleme linki ve özet bilgileri şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Bir Zamanlar Kıbrıs 9. son bölümün tamamını, kesintisiz izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/bir-zamanlar-kibris



BİR ZAMANLAR KIBRIS 9. BÖLÜM ÖZET

Zorluklarla geçen ilk sezonun sonu kahramanlarımızın Kıbrıs davası uğruna ödedikleri büyük bedeller ve fedakarlıklarla geliyor. İnci, Müge ve Sandy'i Türkiye'ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy'e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler.



Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar. Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali'nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenir ve Erenköy yolunu tutar.



Rauf ise Ankara'daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır. Yeni sezonun büyük açılışı olan Erenköy savaşlarına giden yol bu sezonun sonunda açılırken bu yolun zorlu ve çetin olduğu anlaşılacaktır.

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Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle! Derviş ve Ankaralı Erenköy yolunda!
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