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Giriş Tarihi: 4.6.2021 00:05 Son Güncelleme: 4.6.2021 00:06

8. bölüm full izle! ’nın attığı cüretkar adım, ’nu çıldırtıyor

Camdaki Kız 8. bölüm full izle! Cana’nın attığı cüretkar adım, Rafet Koroğlu’nu çıldırtıyor

ekranlarında her hafta Perşembe günleri yayınlanan , 8. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde ’nın attığı cüretkar adım, ’nu çıldırtıyor. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler, “” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Kanal D ile Camdaki Kız 8. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Camdaki Kız 8. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Camdaki Kız 8. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D ile Camdaki Kız 8. bölüm full izleme linki ve özet bilgileri şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Camdaki Kız 8. bölümün tamamını, kesintisiz izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler/camdaki-kiz-son-bolum-8-bolum-full-izle



CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Muzo odasında fenalaşan Nalan'ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır?



Nalan'a gittikçe bağlanan Sedat, Cana ile geçirdiği gecenin pişmanlığını duymaktadır. Ancak Cana'nın pes etmeye ve Sedat'tan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Cana'nın attığı cüretkar bir adım, Rafet Koroğlu'nu çıldırtır.



Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir. Ancak Cana onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek midir?

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Camdaki Kız 8. bölüm full izle! Cana’nın attığı cüretkar adım, Rafet Koroğlu’nu çıldırtıyor
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