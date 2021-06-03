Camdaki Kız 8. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Camdaki Kız 8. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
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Muzo odasında fenalaşan Nalan'ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır?
Nalan'a gittikçe bağlanan Sedat, Cana ile geçirdiği gecenin pişmanlığını duymaktadır. Ancak Cana'nın pes etmeye ve Sedat'tan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Cana'nın attığı cüretkar bir adım, Rafet Koroğlu'nu çıldırtır.
Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir. Ancak Cana onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek midir?