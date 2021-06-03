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Giriş Tarihi: 3.6.2021 15:32

filmi konusu ve oyuncuları | nedir, oyuncuları kimler?

Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları | Yol Arkadaşım filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam 3 Haziran Perşembe Show Tv ekranlarına gelecek olan filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur, Kurban Bayramı’na üç gün kala belirlediği üç hedefi gerçekleştirmek için uğraşacaktır. 25 Mayıs 2018 tarihinde vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel otururken komedi severler için kaçınılmaz bir film oluyor. Buna göre; nedir? kimler?

Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Kınay gibi oyuncuların yer aldığı film komedi türünde olup 2018 yılında vizyona girmiştir. İlaç mümessili Onur'un hedeflediklerini gerçekleştirmek için girdiği heyecanlı yolun eğlenceli hikayesinin anlatıldığı Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kimler?

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor.

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Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları | Yol Arkadaşım filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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