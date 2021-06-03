Zaman Makinesi 1973 filmi nerede ve ne zaman çekildi? Zaman Makinesi 1973 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Gürgen Öz, Seda Bakan, Mustafa Uzunyılmaz gibi isimlerin yer aldığı Zaman Makinesi 1973 filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sinema severler tarafından araştırılan film 2014 yılında vizyona girmiş olup zengin bir karakter olan Tolga'nın günümüzdeki ve geçmişteki yaşamı ele alınacak. Bu kapsamda; Zaman Makinesi 1973 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zaman Makinesi 1973 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Adal yapımın yapımcılığını üstlendiği Zaman Makinesi 1973 filminin yönetmeni Aram Gülyüz'dür. Söz konusu film, Kemal Kenan Ergen tarafından kaleme alınmıştır. Türk yapımı komedi olan Zaman Makinesi 1973, 14 Mart 2014'te vizyona girmiştir.

Zaman Makinesi 1973 filmi Heybeliada'da çekildi. Tamirhane sahneleri ise Riva'da, plaj sahneleri Florya Menekşe Sahili'nde çekildi.

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ KONUSU

Tolga zengin bir yaşam sürmektedir. Babası Ali Rıza ölür ve Tolga'ya sadece Anadol STC-16 bırakır. Durumun şaşkınlığını yaşayan Tolga'nın öfkeyi büyür. Sinirle arabayı kullanan Tolga bir anda göğe çıkar. Ardından plaja inen Tolga, arabayı tamirciye götürür.

Tolga'nın tarzı ve konuşmaları herkese garip gelir. Tamirci ile arabanın fiyatı konusunda sorun yaşayan Tolga, kendisini tamircinin yanında iş yaparken bulur. Tamircinin yanında çalışmaya başlayan Tolga, 1973 yılının yaz ayına geldiğini anlar. Zengin ve umursamaz bir hayat yalayan Tolga'nın gidecek evi bile yoktur artık. 40 sene öncesine gelmenin şaşkınlığını yaşayan Tolga, başına gelenlerden büyük ders alacaktır.

ZAMAN MAKİNESİ 1973 OYUNCU KADROSU

Gürgen Öz

Seda Bakan

Mustafa Uzunyılmaz

Gülhan Tekin

İrfan Kangı

Perihan Savaş

Sinan Bengier

Zihni Göktay

Ferdi Sancar

Esvet Şahin

Fatih Koyunoğlu

Birsu Demir

Can Bartu Aslan

Damla Cangül