



Annesinin Aras'ın hala Duru'ya aşık olduğunu ifade eden sözleri Ayşem'in içine kurt düşürür. Ayşem, Aras'ın cüzdanında Duru'nun resmini taşıdığını görünce aşkının karşılıksız olduğunu anlar. Tam da nikah tarihi alacakları gün Ayşem, Aras'a büyük bir sürpriz yapar. Aras, Ayşem'le nikah tarihi alacağını düşünürken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır.